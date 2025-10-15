В Раде заявили о двукратном росте дезертиров

За первые девять месяцев 2025 года число дезертиров в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) выросло в два раза по сравнению с предыдущими периодами.

Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, в своем Telegram-канале.

«Это распад армии (...) За оставшиеся три месяца 2025 года украинская армия потеряет еще как минимум 90-100 тысяч человек, и перейдет порог боеспособности, что приведет к утрате контроля за линией фронта к началу 2026 года», —написал Дубинский.

По его словам, за заявлениями президента США Дональда Трампа о наличии неких козырей у Украины скрывается осознание грядущей катастрофы.

Ранее Дональд Трамп, общаясь с журналистами, подтвердил, что у него запланирована встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским. Она пройдет 17 октября в Вашингтоне.