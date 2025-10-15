Забудьте про «Томагавки»: Трамп уже готовит более страшный шаг

Президент США Дональд Трамп не остановится на поставках ракет Tomahawk Украине — это лишь один шаг в продуманной стратегии постоянной эскалации, за которым неизбежно последует передача еще более современных вооружений. Такой прогноз в эфире радио «Комсомольская правда» сделал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

Эксперт уверен, что решение о поставках «Томагавков» уже принято, и это было ясно еще с прошлого года. Но главное, по его словам, заключается в том, что Вашингтон на этом не остановится.

«Американцы придерживаются некой философии в действиях, что они должны быть на ступень выше в рамках лестницы эскалации. И как только мы поднимаемся на ступень, они переходят на следующий уровень», — пояснил Клинцевич.

При этом он предостерег от недооценки самих ракет, назвав разговоры об их устаревании опасным заблуждением.

«Нет, это будут ракеты пятого поколения, современные и очень серьезные, с боевой частью в 500 килограммов. При попадании в здание, его обвалит целиком», — подчеркнул эксперт.

Самое тревожное в прогнозе Клинцевича — это то, что эскалация является ключевым элементом американской военной доктрины, направленной на завершение любого конфликта на выгодных для себя условиях.