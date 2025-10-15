Раскрыты шокирующие причины массового задержания военных ВСУ на Украине

Задержанные в Тернополе на Западной Украине военные ВСУ лишали людей свободы, избивали, пытали, вымогали деньги и отбирали имущество. Об этом говорится в заявлении Национальной полиции.

Отмечается, что нападавшие также издевались над людьми, которые были тяжело ранены в боевых действиях и находились на реабилитации.

Боевики ВСУ отобрали автомобиль у 27-летнего жителя города и использовали его в своих целях.

Фигуранты стреляли на улице в одного из действующих военнослужащих ВСУ, который находился на лечении. Они силой посадили его в микроавтобус и вывезли в неизвестном направлении, после чего избили, угрожали оружием и требовали 50 тысяч гривен (около 95 тысяч рублей) за освобождение.

Другого жителя, применяя слезоточивый газ, боевики силой затолкнули в микроавтобус и вывезли за город. Там его раздели, облили легковоспламеняющимся веществом и заставили бежать перед автомобилем. Впоследствии мужчину избили и удерживали в течение трех дней в нечеловеческих условиях.