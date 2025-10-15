Генсек НАТО высказался о позиции стран альянса по закупке оружия для Украины

Более половины стран НАТО готовы закупать американское оружие для передачи Украине в рамках инициативы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте, сообщает Euractiv.
Рютте объяснил, что некоторые виды оружия могут быть предоставлены только Соединенными Штатами.
Ранее о нежелании пока участвовать в инициативе PURL заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Он сказал, что Варшава участвует в других активностях по поддержке Киева.