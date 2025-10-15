Лавров: поставки Tomahawk Украине нанесут колоссальный ущерб отношениям РФ и США

Глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что поставки ракет американских крылатых ракет Tomahawk Украине приведут к «очень серьезной эскалации» в отношениях между Россией и США. Об этом он заявил в интервью газете «Коммерсантъ»

«Украина здесь уже будет ни при чем. Это просто нанесет колоссальный ущерб перспективам нормализации отношений между Россией и США», — отметил министр, подчеркнув, что подобный шаг приведет к ухудшению и без того затрудненных отношений, зашедших в тупик после политики администрации Джо Байдена.

Глава внешнеполитического ведомства также прокомментировал статью Financial Times о том, что США с лета предоставляют Украине разведывательные данные для нанесения ударов по российской энергетике. Министр отметил, что такие сообщения вызывают обеспокоенность. Он поручил своим сотрудникам запросить комментарии у американцев. Ответа пока не поступило, поскольку прошло «не так много времени», добавил Лавров.