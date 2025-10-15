"Чтобы все захлебнулось": генерал озвучил сценарий тотального ответа на "Томагавки"

В ответ на первый же пуск ракеты Tomahawk по своей территории Россия должна нанести массированный встречный удар по Украине, используя весь арсенал, включая баллистические ракеты средней дальности «Орешник». Такой сценарий в комментарии для портала NEWS.ru описал заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.

© Московский Комсомолец

По его словам, ответные меры должны быть мгновенными и сокрушительными, а целями должны стать не только места пуска американских ракет, но и центры принятия решений на Украине.

«Как только мы получим сигнал, что Tomahawk уже заряжен и полетел в сторону нашей территории, нам нужно давать встречный ответ. Практически на каждую ракету Tomahawk надо пустить „Орешник“», — заявил генерал.

Он призвал к максимальному использованию всего имеющегося арсенала для подавления противника.

«Надо максимизировать возможность применения „Орешника“, прежде всего в комплексе с „Искандером“, гиперзвуковыми ракетами „Кинжал“ — все, что есть, буквально весь боекомплект сбросить для того, чтобы это все захлебнулось», — пояснил Попов.

Эти экспертные рассуждения появляются на фоне заявлений о том, что передача ракет «Томагавк» Украине — уже решенный вопрос. Ранее политолог-американист Константин Блохин высказал уверенность, что президент США Дональд Трамп уже принял соответствующее решение, а его грядущая встреча с Владимиром Зеленским станет лишь формальностью для объявления об этом.

При этом глава Пентагона Пит Хегсет, выступая перед министра обороны стран НАТО, высказал прямую угрозу в адрес России, заявив, что если украинский конфликт не будет остановлен, то Вашингтон вместе с союзниками "предпримут определенные шаги" и "военное министерство США готово внести свой вклад так, как это могут сделать только Соединенные Штаты".