Украинская разведка нашла объяснение, почему Киев не может вернуть «все территории»
Украина могла бы вернуть себе «все территории», если бы не помощь России со стороны КНДР. С таким заявлением выступил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов* (*внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), передает «РБК-Украина».
Зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ходе визита в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) 11 октября заявил, что помощь и героизм военнослужащих Северной Кореи, защищавших российскую землю в Курской области, скрепили народы.
По его словам, героизм северокорейских воинов навсегда останется в памяти россиян и «вошел в сокровищницу наших отношений». Медведев также напомнил, что отношения России и КНДР теперь подкреплены юридической основой — союзническим договором, на котором будет базироваться дальнейшее двустороннее взаимодействие.
До этого глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что участие солдат КНДР в освобождении Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало подтверждением всеобъемлющего стратегического союза между государствами.