Вооруженные силы (ВС) России высадились на острове Карантинный — взятие его под контроль будет означать почти полное господство над всей западной частью Херсонской агломерации. Об этом в среду, 15 октября, сообщило «Военное дело» со ссылкой на военных корреспондентов.

По данным журналистов, этой операции предшествовал российский массированный удар по мостам, чтобы изолировать район Корабел и оттеснить Вооруженные силы Украины с занимаемых на участке позиций.

— Некоторые военные аналитики считают, что российская операция в Херсоне вовсе не настолько масштабна. По их словам, речь, скорее, идет о попытке занять конкретный остров, а не о полноценном штурме Херсона, — говорится в материале.

Министерство обороны России официально не комментировало эту информацию.

ВС России нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины. Национальная армия атаковала вражескую территорию высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными дронами.