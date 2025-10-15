Рютте уточнил, какие военные самолеты НАТО не будет сбивать

Североатлантический альянс не будет сбивать военные самолеты в своем воздушном пространстве, если они не представляют прямой угрозы, рассказал генсек НАТО Марк Рютте. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, глава альянса сделал ряд заявлений о политике блока по итогам заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

«Мы не собираемся сбивать самолеты в воздушном пространстве НАТО, если это не представляет угрозы», — отметил Рютте.

Генсек уточнил, что военные альянса обладают всеми необходимыми полномочиями для принятия решений, направленных на то, чтобы «самолет больше не представлял угрозы». Он добавил, что «присутствующие понимают, что он имеет ввиду».

Ранее Рютте разъяснил, что летчикам НАТО следует «выводить за пределы» российские военные самолеты, попавшие в воздушное пространство альянса, а не сбивать их.

Напомним, что в сентябре 2025 года Таллин бездоказательно обвинил Москву в «нарушении воздушного пространства Эстонии».

В Минобороны РФ сообщили позже, что три истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область.

Перемещение проходило в соответствии с международными правилами, без нарушения границ других государств, что можно подтвердить средствами объективного контроля, подчеркнули в ведомстве.