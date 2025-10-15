Конфликт на Украине может закончиться в кратчайшие сроки, если Киев откажется от прозападного курса. Как сообщает News.ru, об этом заявил бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Марков.

Политик отметил, что это случится, если Киев «придет в себя и выполнит все разумные требования»: станет нейтральным государством и «вернется к здравому смыслу».

«Они там строят какие-то планы и прогнозы, но они же не субъектны. Единственное, что может изменить ситуацию, — это если украинские власти пошлют подальше всех своих западных спонсоров и начнут думать о собственной стране и народе», — заявил Марков.

Ранее глава украинской партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко заявила, что урегулирование украинского кризиса «не за горами». По ее словам, власти активно работают над этим, но не уточнила, какие шаги они предпринимают.