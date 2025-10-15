Вооруженные силы Пакистана нанесли удар по целям в Кабуле, столице Афганистана. Об этом пишет в соцсети Х агентство Aamaj News со ссылкой на источники.

Напомним, что 9 октября между Афганистаном и Пакистаном снова вспыхнул конфликт. В ходе столкновений погибли десятки военных с обеих сторон.

Власти Ирана, Катара и Саудовской Аравии в первые же дни призвали стороны прекратить огонь.

«Пакистан наносит авиаудары по целям в Кабуле. Пакистанские беспилотники по меньшей мере четыре раза наносили удары по целям в [районе] «Таймани», — отметили журналисты.

Ранее в МИД Пакистана сообщили, что Исламабад и Кабул достигли соглашения о временном прекращении огня на следующие 48 часов в связи с недавними пограничными столкновениями между двумя странами.

Афганистан и Пакистан обменялись самыми смертоносными ударами за последние годы

Дипломаты уточнили, что договоренности вступают в силу в 18:00 (16:00 мск) 15 октября 2025 года.