СМИ: Пакистан нанес удар по Кабулу
Вооруженные силы Пакистана нанесли удар по целям в Кабуле, столице Афганистана. Об этом пишет в соцсети Х агентство Aamaj News со ссылкой на источники.
Напомним, что 9 октября между Афганистаном и Пакистаном снова вспыхнул конфликт. В ходе столкновений погибли десятки военных с обеих сторон.
Власти Ирана, Катара и Саудовской Аравии в первые же дни призвали стороны прекратить огонь.
Ранее в МИД Пакистана сообщили, что Исламабад и Кабул достигли соглашения о временном прекращении огня на следующие 48 часов в связи с недавними пограничными столкновениями между двумя странами.
Афганистан и Пакистан обменялись самыми смертоносными ударами за последние годы
Дипломаты уточнили, что договоренности вступают в силу в 18:00 (16:00 мск) 15 октября 2025 года.