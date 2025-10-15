НАТО активизировала разведывательную и учебно-боевую деятельность возле границ России и Белоруссии. Об этом заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, чьи слова приводит ТАСС.

«Альянс поддерживает значительное передовое военное присутствие на восточном фланге блока. Активизировал учебно-боевую и разведывательную деятельность у границ наших стран», — сказал он.

Министр также подчеркнул, что сотрудничество Москвы и Минска является одним из факторов поддержания стабильности в регионе на фоне деятельности Североатлантического альянса.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что в НАТО семимильными шагами идут к третьей мировой войне. Известно, что в альянсе планируют создать единую систему противовоздушной обороны, чтобы устранить ограничения, накладываемые отдельными странами-членами на использование своих вооружений.