Наряду с расчетами беспилотников, подрывающих во вражеском тылу дронами-камикадзе заминированные самими же боевиками ВСУ мосты, такие же сооружения выводят из строя и экипажи самолетов российских Воздушно-космических сил.

Например, в Telegram-канале "Воин DV" показано, как управляемые боеприпасы попадают в объект в поселке городского типа Покровское (Днепропетровская область). Боевую задачу выполняла тактическая авиация 11-й гвардейской армии ВВС и ПВО.

«Нет сил и ресурсов»: военный эксперт о желании Киева воевать до 2028 года

Два первых взрыва прогремели практически одновременно, через несколько мгновений взорвались еще две авиабомбы. Все они точно попали цель. В результате существенно повреждено дорожное полотно, что исключает возможность проезда какого-либо транспорта или боевой техники.