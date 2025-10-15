Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что у Киева не хватит сил и ресурсов на ведение боевых действий до 2028 года. Об этом эксперт рассказал News.ru.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал европейских политиков готовиться к поддержке Украины в течение еще как минимум трех лет. По его словам, украинские власти планируют, что именно столько продлится конфликт.

«На мой взгляд, крах киевского режима придет гораздо раньше. Это мы видим, в том числе, и по сегодняшнему дню. Еще два населенных пункта освобождено. И наши ребята идут вперед на всех направлениях», - так Дандыкин ответил на заявления Сикорского.

По его мнению, вскоре ВС РФ начнут продвигаться еще быстрее. Дандыкин добавил, что сроки завершения конфликта зависят от российских военных, а не от поставок западного оружия Украине.