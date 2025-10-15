WP: Киев догадывается, что США не собираются передавать им "Томагавки"

Команда Владимира Зеленского понимает, что США "будут серьезно сопротивляться передаче "Томагавков" Украине" и что "администрация Трампа поставит их только в том случае, если увидит "полный тупик" в переговорах с Москвой", пишет газета Washington Post, ссылаясь на анонимный источник.

Издание напоминает: в минувшую пятницу в Белом доме Зеленский заявил, что планирует обсудить "противовоздушную оборону и возможности Киева для оказания давления на Россию". Глава киевского режима, также пишет издание, в ходе двух телефонных разговоров с Трампом в выходные убеждал его в том, что поставки "Томагавков" подтолкнут Россию к переговорам.

В Москве, меж тем, предупредили о серьезных последствиях отправки крылатых ракет Киеву. Так, издание WP цитирует зампреда Совбеза РФ, председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева, написавшего в своем Telegram-канале, что поставка ракет Украине может плохо закончиться для всех и в первую очередь для Трампа.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков пояснил журналистам, что Медведев имел в виду непосредственное участие в конфликте американских войск, поскольку "для работы с такими сложными ракетами потребуется участие американских специалистов". По словам главы Беларуси Александра Лукашенко, поставки "Томагавков" на Украину приведут к эскалации конфликта.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заверил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.