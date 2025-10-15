Армия России зашла в Мирноград

Передовые подразделения ВС РФ ведут бои и закрепляются на восточных окраинах Мирнограда, города-спутника Красноармейска (украинское название - Покровск).

Российские штурмовые группы ведут бои на востоке Мирнограда и атакуют гарнизон Красноармейска с юга, пишет канал "Иди и смотри" со ссылкой на собственные источники.

Успеху на этом направлении поспособствовало освобождение села Балаган, о котором Минобороны РФ сообщило 14 октября.

Красноармейск и Мирноград образуют единую агломерацию, превращенную ВСУ в мощный укрепрайон. Сейчас ВС РФ охватывают его с трех сторон: запада, востока и юга, - перерезав большинство путей снабжения вражеского гарнизона.

Положение запертых в городах частей на Украине характеризуют как критическое. В попытках стабилизировать положение ВСУ потеряли три тысячи человек - это половина гарнизона агломерации. Не помогла и переброска двух бригад, оголившая Сумскую область.