Страна ЕС призвала наносить ракетные удары вглубь России

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил о том, что его страна поддерживает Украину и считает, что по России необходимо бить любым оружием и без ограничений по дальности ударов. Его слова приводит РИА Новости.

Такое заявление Рубен Брекелманс сделал перед встречей министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе, отвечая на вопрос о необходимости поставок Киеву крылатых ракет большой дальности Tomahawk.

«Нидерланды всегда заявляли, что поддерживают проведение Украиной глубоких ударных операций, и что для этого нет никаких ограничений ни в километрах, ни в отношении типа ракет. Но это должны решать США. Если Соединенные Штаты решат предоставить ракеты Tomahawk, мы обязательно поддержим это», — пообещал министр обороны Нидерландов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «почти принял» решение по поводу Tomahawk, на передаче которых Украине настаивает Владимир Зеленский, но сначала хочет узнать, как Киев планирует использовать эти ракеты. В то же время президент США подчеркнул, что «не добивается эскалации».