Афганистан и Пакистан обменялись самыми смертоносными ударами за последние годы. Напряженность в отношениях между Кабулом и Исламабадом в последние дни обострилась из-за перестрелок между соседями, которые вызвали опасения по поводу более масштабного конфликта.

Боевые действия последовали за ударами в столице Афганистана Кабуле и приграничной провинции Пактика в прошлый четверг, в которых афганские власти обвинили Пакистан, хотя Исламабад официально не признал эти нападения.

Последняя вспышка насилия совпала с исторической поездкой министра иностранных дел движения "Талибан"* (* – напомним, что 17 апреля 2025 года Верховный суд Российской Федерации приостановил запрет деятельности ранее признанного террористической организацией движения «Талибан»* на территории Российской Федерации. – «МК») Амира Хана Муттаки в конкурирующую с Пакистаном Индию, что вызвало обеспокоенность в Исламабаде.

Эксперты предупреждают, что эти последние нападения могут стать сигналом новой эры нестабильности для соседей, которые на протяжении многих лет поддерживали устойчивые стратегические отношения, несмотря на частые стычки вдоль их спорной границы.

Насилие между соседними азиатскими странами вызвало призывы к деэскалации со стороны Китая, России, Саудовской Аравии и Катара, а также предложение президента США Дональда Трампа выступить посредником в установлении мира, отмечает CNN.

Афганское руководство обвинило Пакистан в проведении "беспрецедентного, жестокого и предосудительного" нападения на объекты в Кабуле и Патике в ночь на четверг.

Исламабад официально не взял на себя ответственность за эти нападения. Но во время брифинга для прессы в пятницу генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудри, пакистанский военный представитель, заявил, что есть “доказательства” того, что “Афганистан используется в качестве оперативной базы для осуществления террористической деятельности в Пакистане”.

Пакистан давно обвиняет Кабул в укрывательстве группировки боевиков, что афганское движение "Талибан"* отрицает. Пакистан столкнулся с всплеском насилия со стороны исламистов после того, как "Талибан"* захватил Кабул в 2021 году, что придало смелости группам пакистанских боевиков.

В субботу вечером афганцы предприняли, по их словам, ответные атаки против пакистанских вооруженных сил в различных районах вблизи пограничных провинций Кунар и Нангархар.

Пакистан отреагировал на это нападение, которое он назвал “неспровоцированным”, проведением ударов и рейдов по лагерям и постам на сопредельной территории, а также по объектам подготовки террористов и сетям поддержки в Афганистане, говорится в заявлении военных.

Движение "Талибан"* заявило, что прекратило свою военную операцию около полуночи после посредничества Катара и Саудовской Аравии.

Обе страны заявили о большем количестве погибших, чем признал их сосед. Пакистан заявил, что было убито более 200 талибов* и боевиков, что значительно превышает заявленные потери Афганистана – 9 человек.

Афганцы тем временем заявили, что они убили 58 пакистанских солдат, что более чем вдвое превышает заявленные Пакистаном потери – 23 человека.

Пакистан и Афганистан имеют долгую и сложную историю и часто вступают в столкновения вдоль своей гористой спорной границы протяженностью 1600 миль, известной как “линия Дюранда”, напоминает CNN.

Пакистан был одним из главных сторонников движения "Талибан"* во время его мятежа против афганского правительства в начале 2000-х годов.

Две страны также являются крупными торговыми партнерами и поддерживают тесные связи между народами. Пакистан принял миллионы афганских беженцев за десятилетия войны, хотя в последние годы принял решение о высылке многих из них, сославшись на опасность терроризма, отмечает CNN.

Но афгано-пакистанские отношения испортились на фоне всплеска насилия со стороны боевиков, совершивших за последний год 600 нападений на пакистанские вооруженные силы.

После субботних нападений пакистанские военные заявили, что хотя их страна предпочитает дипломатию, но “не потерпит вероломного использования афганской территории для террористической деятельности против Пакистана”.

В воскресенье Пакистан заявил, что закрыл два своих основных пункта пересечения границы с Афганистаном.

Пакистанские военные отметили, что “серьезная провокация” произошла во время недавнего визита министра иностранных дел Афганистана в Индию – главного регионального соперника Пакистана. В последний раз между этими двумя странами произошел непродолжительный конфликт в начале этого года.

Афганистан и Индия не скрывали своих более тесных связей в пятницу, когда Нью-Дели заявил, что вновь откроет посольство в Кабуле, назвав визит Муттаки "важным шагом в развитии наших связей и подтверждении прочной дружбы" между двумя странами.

Исламабад и Нью-Дели “десятилетиями ожесточенно боролись за влияние в Афганистане”, – комментирует CNN Антуан Левескес, эксперт по вопросам обороны, стратегии и дипломатии в Южной и Центральной Азии.

Левескес сказал, что визит афганской делегации в Индию стал “шагом вперед” в отношениях между Индией и Кабулом, “усилив чувство незащищенности Пакистана как на его восточных, так и на западных границах”.

Пакистан долгое время рассматривал хорошие отношения с Афганистаном как ключ к уравновешиванию Индии и именно поэтому продолжал тайно поддерживать движение "Талибан"*, когда оно еще не было у власти, несмотря на внешнюю поддержку войны США и НАТО с терроризмом, говорит Перл Пандья, аналитик по Южной Азии.

“Однако этот расчет, похоже, не оправдался”, – отмечает Пандья.

Катар, Саудовская Аравия, Китай и Россия – все они призвали к деэскалации, подчеркивает CNN. Катар выразил “обеспокоенность” по поводу “потенциальных последствий для безопасности и стабильности региона”. Саудовская Аравия, которая недавно подписала оборонный пакт с Пакистаном, также призвала к “сдержанности и диалогу”. Министерство иностранных дел Китая заявило в понедельник, что “искренне надеется, что обе страны сосредоточат свое внимание на более широкой картине и решат свои проблемы путем диалога и консультаций”. Россия также призвала к урегулированию “дипломатическими средствами”.

Перл Пандья ожидает, что Китай, “который недавно взял на себя посредническую роль между Пакистаном и Афганистаном и имеет экономические интересы в обеих странах, будет внимательно следить за ситуацией”.

Боевые действия также привлекли внимание Трампа, который предложил свои посреднические услуги по установлению мира.

“Я слышал, что сейчас идет война между Пакистаном и Афганистаном”, – сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One, когда в воскресенье он летел в Израиль, чтобы отметить сделку по прекращению войны в Газе. “Я хорош в разрешении войн, я хорош в установлении мира”, – сказал Трамп.

Хотя на данный момент насилие ослабло, и обе страны сигнализируют о своем желании деэскалации, недавние нападения могут ознаменовать новую эру нестабильности для соседей, предполагает CNN.

“В прошлом циклические вспышки вооруженной напряженности, как правило, утихали, как только обе стороны высказывали свою точку зрения”, – комментирует Левескес, добавив, что руководство Пакистана рассматривает свою страну как “источник стабильности в регионе”.

Хотя Исламабад не взял на себя прямую ответственность за авиаудары по Кабулу, “такая атака пересекла бы красную черту в их отношениях”, – отмечает Пандья, напомнив, что последние авиаудары по Кабулу со стороны иностранной державы были нанесены в 2022 году, когда США убили лидера "Аль-Каиды" *(запрещенная в России террористическая организация) Аймана аз-Завахири.

