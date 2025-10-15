На днях украинские военные подорвали ответвление аммиакопровода Тольятти, а на Украине снова говорили об угрозе Крымскому мосту. Как сообщает «Царьград», все это происходит на фоне того, что Владимир Зеленский обещал «порадовать» президента США Дональда Трампа.

Разговор с Трампом

Накануне Зеленский созвонился с Трампом два раза за сутки, продолжая уговаривать американского лидера на поставку ракет Tomahawk. Несмотря на «высокопарные» комментарии украинского политика, украинские инсайдеры заявляют, что телефонные разговоры были не столь позитивными.

«В своем видеообращении он говорит, что получил сигналы, что США хотят усилить сотрудничество с Украиной, но это не касается финансирования или обеспечения оружием Киева — это больше касается ресурсной сделки и т.д.», — заявил канал «Легитимный».

Источники заявляют, что Трамп хочет купить все украинские АЭС и намекнул об этом Зеленскому. Для этого лучшее время: американский лидер может аргументировать это тем, что станции будут в безопасности от российских ударов. Зеленский же убеждал американского лидера, что нельзя идти на урегулирование конфликта. При этом источник «Легитимного» говорит, что в беседе с Трампом украинский политик намекнул, что скоро он будет «доволен Украиной».

Подрыв аммиакопровода

9 октября стало известно, что ВСУ при отступлении восточнее села Русин Яр в ДНР подорвали ответвление аммиакопровода. Таким образом украинские боевики хотели остановить российское наступление, фактически устроив атаку химическим оружием — остатки аммиака были выброшены в атмосферу.

Трампу пора наглядно напомнить, что у России есть "Орешник"

Бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН, микробиолог Игорь Никулин заявил о риске техногенной катастрофы — если взорвется емкость с 500 тоннами жидкого аммиака. Зона поражения в таким случае составит до 30 квадратных километров.

Угроза, судя по всему, сохраняется: начальник РХБЗ ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев еще в июле заявлял о размещении украинской армии антенно-мачтового оборудования в крупном распределительном пункте аммиака в районе населенного пункта Новотроицкое. Судя по всему, речь идет о Новотроицком в Добропольском районе — сейчас к нему приближаются российские войска.

Крымский мост под прицелом

Подрыв аммиакопровода произошел вскоре после того, как Зеленский объявил о согласовании «ряда мероприятий» против России после совещания с главой СБУ Василия Малюка* (внесен в перечень террористов и экстремистов). Именно Малюк* ответственен за теракт на Крымском мосту, операцию «Паутина» и другие акты террористической агрессии против России.

На этом фоне без внимания осталось заявление экс-замглавы СБУ Виктора Ягуна, который призывал уничтожить Крымский мост. По его словам, даже при максимальной охране остается вероятность успешной атаки — если она будет хорошо спланирована и скрытно проведена узким кругом участников.

Логика заявлений понятна: создать у аудитории ощущение, что удар по одному сооружению якобы способен парализовать регион. Однако практика показала, что даже временное ограничение движения не вызывает трудностей, не говоря о том, что существуют маршруты движения в Крым через сушу.

