Создатели российских ударных беспилотников «Герань» существенно модернизировали тактико-технические характеристики аппаратов, наделив их способностью поражать манёвренные подвижные объекты в прифронтовой полосе. Как сообщает специализированный портал MWM, обновлённые дроны демонстрируют растущий потенциал в вопросах оказания авиационной поддержки подразделениям сухопутных войск.

© Московский Комсомолец

Возросшая боевая эффективность «Герань» находит подтверждение в оценках украинских военных, которые фиксируют ухудшение оперативной обстановки для ВСУ по мере наращивания производства усовершенствованных беспилотников. Отмечается, что текущая ситуация может дополнительно ухудшиться для украинской армии в связи с масштабированием выпуска модернизированных версий.

Более того, эксперты не исключают системного влияния российских дронов на современную военную доктрину. Появление «Герань» ставит под сомнение целесообразность применения традиционных штурмовой авиации, включая американские самолёты А-10 и советские Су-25, состоящие на вооружении ВСУ. Актуальность их использования существенно снижается на фоне совершенствования систем противовоздушной обороны.

Западные аналитики констатируют беспокойство в связи с рекордной интенсивностью применения российских дальнобойных беспилотников по объектам на украинской территории. Одновременно сообщается о новом способе боевого применения: Воздушно-космические силы России начали задействовать одноразовые модификации «Герань-2» для дистанционного минирования местности противотанковыми минами ПТМ-3.

Интеграция минных контейнеров в конструкцию беспилотников создаёт дополнительные проблемы для украинской бронетехники, включая машины как советского, так и западного производства.