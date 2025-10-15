Военнослужащие ВС РФ проявляют особый вид храбрости и готовность выполнить боевые задачи любой ценой, отличающие их от других наций, заявил в интервью ТАСС сражающийся на стороне Российской Федерации доброволец из Британии Эйден Миннис.

Миннис заявил о выдающейся храбрости российских бойцов, отметив, что русские солдаты готовы выполнить боевые задачи любой ценой.

«Русские очень сильны и постараются выполнить поставленную задачу, чего бы это им ни стоило», - поделился своей точкой зрения собеседник издания.

По словам Минниса, это особый вид храбрости, который отличает их от представителей любой другой нации. Российские военнослужащие очень волевые и смелые люди, подчеркнул британский доброволец.

Миннис также указал на то, что российские солдаты отличаются исключительной находчивостью и способностью адаптироваться к любым условиям. Они находят выход из сложных ситуаций, преодолевая любые препятствия, заявил он.