Генсек НАТО подвел итоги помощи Украине за год

Военная помощь Украине со стороны западных союзников находится приблизительно на прошлогоднем уровне. Об этом НАТО Марк Рютте в преддверии встречи министров обороны стран альянса в Брюсселе.

© Lenta.ru

По его словам, европейские страны активно наращивают расходы на поддержку Киева в рамках новой инициативы PURL, которая предусматривает продажу американских боеприпасов и оружия союзникам по НАТО для последующей передачи Украине, и уже выделили в рамках этой программы около двух миллиардов евро.

«Сразу же после запуска программы [PURL] мы увидели, как Германия, Нидерланды, Канада, Швеция, Норвегия увеличили свою поддержку. (...) Сегодня, возможно, к ним присоединятся другие страны, у меня позитивные ожидания на этот счет», — отметил Рютте.

Ранее портал Euractiv сообщил, ссылаясь на данные Кильского института мировой экономики, что военная помощь Европейского союза Украине резко сократилась летом 2025 года, несмотря на инициативу НАТО по закупке вооружений у США для передачи Киеву.