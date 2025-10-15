В НАТО анонсировали новую военную помощь Украине

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что 15 октября будут сделаны новые объявления альянса о военной помощи Украине, в том числе в области ПВО. Об этом сообщает Euroactiv.

По словам Рютте, на заседании министров обороны стран НАТО 15 октября будет обсуждаться стартовавшая в августе инициатива. Она предусматривает закупку американского летального и нелетального оружия Европой для Украины.

«У нас уже есть обязательства на два миллиарда евро, ожидаю сегодня новые объявления, включая все, что касается ПВО», - заявил генсек НАТО.

Financial Times ранее сообщила, что эффективность ПВО украинских военных объектов резко снизилась после модернизации Россией «Кинжалов» и «Искандеров». Отмечалось, что ракеты выполняют маневры, «сбивая с толку» перехватчики Patriot и уклоняясь от них. Источники газеты рассказали, что недавно были серьезно повреждены как минимум четыре завода по производству боевых беспилотников в Киеве и его окрестностях

США анонсировали «крупное объявление» по военной помощи Украине

Также Рютте сообщил, что НАТО запускает новую инициативу под названием «Восточный страж» для укрепления своего восточного фланга. Euroactiv отмечает, что альянс решил нарастить оборону после инцидентов с нарушениями воздушного пространства.

В НАТО заявили, что «Восточный страж» будет охватывать «весь восточный фланг альянса - от крайнего севера до Средиземного моря». Развертывание начнется «в ближайшие дни», подчеркнул Рютте. Развертывание будет включать «интегрированную воздушную и наземную противовоздушную оборону».

Реализацию инициативы обеспечивают несколько стран НАТО. Дания предоставляет истребители F-16 и фрегат ПВО, Франция - три истребителя Rafale, Германия - четыре истребителя Eurofighter, Британия также «выразила готовность поддержать».