В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях российских сил в ДНР и об уничтожении американской техники ВСУ. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру среды, 15 октября.

Удар «Гвоздики»

Российские самоходные гаубицы «Гвоздика» уничтожили опорные пункты и пункты управления дронами ВСУ на харьковском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Получив подтверждение, что цель уничтожена, расчеты «Гвоздик» сменили места дислокации, не дав себя обнаружить, подчеркнули военные.

Удар «Урагана»

Реактивная система залпового огня «Ураган» ВС РФ уничтожила бронетехнику и сорвала ротацию личного состава ВСУ под Красным Лиманом, сообщили в Минобороны России. «Ураган» нанес удар 220-миллиметровыми реактивными снарядами на расстояние более чем в 25 километров. Это помогло продвижению российских штурмовиков.

Операции Т-72Б3

Танковый экипаж ВС РФ уничтожил опорные пункты и живую силу ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России. Т-72Б3 группировки войск «Восток» нанес удары по укрепленным позициям и живой силе ВСУ, уничтожив полевой склад боеприпасов.

Кроме того, экипажи танков Т-72Б3М уничтожили украинский опорный пункт на Красноармейском направлении. В Минобороны подчеркнули, что танкисты обеспечили огневую поддержку наступающим пехотным подразделениям.

Уничтожение оружия США

Самоходная гаубица «Мста-С» уничтожила позиции ВСУ и американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 в Запорожской области, заявили в Минобороны. Беспилотная разведка выявила украинские позиции в лесу. После уточнения координат артиллеристы нанесли серию ударов, все цели были поражены.

Российские операторы FPV-дронов уничтожили американскую гаубицу М777 и транспорт ВСУ в Днепропетровской области. Расчеты беспилотников выявили М777, замаскированную в лесополосе. Оператор ударного FPV-дрона успешно поразил позицию. Также российские дроны нанесли удар по транспортному средству типа багги, на котором ВСУ подвозили боеприпасы.

«Ночная охота» FPV-дронов

FPV-дроны ВС РФ во время «ночной охоты» уничтожили живую силу и боевую технику ВСУ под Красноармейском, сообщили в Минобороны. Военные подчеркнули, что дроны поддержали штурмовые группы ВС РФ, продвигающиеся в глубину обороны ВСУ.

Прорыв в Димитрове

Военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что ВС РФ удалось прорваться на территорию микрорайона Молодежный в Димитрове (ДНР). Об этому пишут «Аргументы и факты». Военкор отметил, что российские силы воспользовались «условиями ограниченной видимости и применения БпЛА».