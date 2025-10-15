Стало известно о выгоде Трампа от передачи Tomahawk Украине

Военный обозреватель, полковник Виктор Баранец объяснил выгоду президента США Дональда Трампа от передачи Украине крылатых ракет Tomahawk. Об этом сообщает «КП».

Эксперт считает, что первая причина —Трамп желает показать внутренней американской публике и союзникам какой он «крутой и решительный». Это может «взбодрить» рейтинги президента Штатов.

Вторая причина — надавить на Москву. По мнению Баранца, поставкой ракет Трамп может попробовать добиться уступок со стороны Кремля. Третья — Вашингтон может хотеть испытать новые сухопутные установки этих ракет в реальной обстановке.

«Украина стала для НАТО настоящим испытательным полигоном всех видов оружия. С моря (подлодок и крейсеров) "Томагавки" США много раз уже запускали. А вот с земли — пока ни разу. И именно сейчас в США идут испытания сухопутной платформы для запуска "Томогавков"», — подчеркнул обозреватель.

Ранее Трамп заявлял, что рассматривает возможность передачи Киеву крылатых ракет Tomahawk. Он планирует обсудить поставки с Владимиром Зеленским в пятницу, 17 октября.