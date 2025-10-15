Военный эксперт заявил о «расчленении» обороны ВСУ в районе Купянска

Российские военные продолжают расширять зону контроля на купянском направлении, за сам город Купянск идут бои. Об этом заявил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, определенные успехи были достигнуты после проведения ВС России «ряда наступательных мероприятий».

«Нашим штурмовикам одновременно удалось продвинуться как в самом Купянске с нескольких направлений, вклиниться в оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ), тем самым расчленив ее на несколько частей, так и успешно наступать по всему участку», — пояснил Андрей Марочко.

Ранее в ходе XXII пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент Владимир Путин заявил о том, что «Западная» группировка ВС России почти забрала две трети Купянска и «центр уже в наших руках».

В свою очередь глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил, что завершается разгром противника в южных кварталах Купянска, который является опорным пунктом обороны и логистическим центром Вооруженных сил Украины в восточной части Харьковской области. Также, по его словам, российские военнослужащие успешно продвигаются на Краснолиманском направлении.