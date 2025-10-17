Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Ростовской области

В российском регионе при атаке украинских дронов поврежден жилой дом
Силы противовоздушной обороны России отразили атаку украинских беспилотников на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Он заявил, что силы ПВО перехватили и уничтожили вражеские дроны в Новошахтинске, а также Миллеровском, Красносулинском, Белокалитвинском и Родионово-Несветайском районах.
«В хуторе Киселево Красносулинского района повреждения получили ограждение и дом на частном подворье. Информация о последствиях уточняется», - написал глава области в своем телеграм-канале.
При этом Слюсарь уточнил, что никто из людей при атаке не пострадал.
Ранее сообщалось, что ПВО за три часа сбила более 20 украинских дронов.
