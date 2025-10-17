Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Ростовской области

Силы противовоздушной обороны России отразили атаку украинских беспилотников на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Он заявил, что силы ПВО перехватили и уничтожили вражеские дроны в Новошахтинске, а также Миллеровском, Красносулинском, Белокалитвинском и Родионово-Несветайском районах.

«В хуторе Киселево Красносулинского района повреждения получили ограждение и дом на частном подворье. Информация о последствиях уточняется», - написал глава области в своем телеграм-канале.

При этом Слюсарь уточнил, что никто из людей при атаке не пострадал.

Ранее сообщалось, что ПВО за три часа сбила более 20 украинских дронов.

