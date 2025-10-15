По информации, полученной российскими силовыми структурами от военнослужащего, взятого в плен на сумском направлении, командование 71-й отдельной егерской бригады Вооруженных сил Украины преднамеренно оставило без помощи одну из своих штурмовых групп.

Как сообщили РИА Новости в силовых ведомствах, пленный, являвшийся участником этой группы, получил тяжелое ранение — оторванную руку — и более суток находился в перелеске у населенного пункта Алексеевка без медицинской помощи.

Несмотря на неоднократные запросы об эвакуации, украинское командование проигнорировало призывы о спасении раненого бойца. В конечном итоге его эвакуировали российские военные, которые и оказали ему первую медицинскую помощь.

По словам захваченного в плен, данная штурмовая группа была специально сформирована из лиц, уклонявшихся от мобилизации, и принудительно призванных граждан. Как утверждается, командиры бригады приняли решение «обнулить» эту группу.

Ранее сообщалось, что ВС РФ улучшили тактическое положение в районе Торского и Ямполя в ДНР.