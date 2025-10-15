Силы ПВО отразили за ночь массированную атаку на Ростовскую область

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО отразили за ночь массированную воздушную атаку врага на регион.

По его словам, БПЛА были уничтожены в Чертковском, Миллеровском, Кашарском и Каменском районах.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

«Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал», — написал Слюсарь в Telegram-канале.

За прошедшие сутки силы ПВО ВС России сбили почти 200 БПЛА ВСУ.