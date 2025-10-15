Российский военный рассказал о необычном способе ВСУ сдаваться в плен

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаются в плен под Купянском при помощи бота. Об этом в интервью РИА Новости сообщил командир группы БПЛА 1-ой гвардейской танковой армии с позывным «Контора».

«Разбрасываем (агитлистовки — прим. ред.), расчеты разбрасывают их над позициями противника, как озвучивают определенные подразделения, которые занимаются приемом заявок с той стороны. Обратная связь имеется», — рассказал он.

По словам военнослужащего, в боте украинским солдатам уже дают все инструкции, куда идти и как сдаваться.

До этого штурмовики из состава Вооруженных сил (ВС) России без единого выстрела обезвредили группу украинских военнослужащих и получили доступ к разведывательным данным, необходимым для полного освобождения одного из населенных пунктов. В момент обнаружения украинские бойцы загружали коробки с документами в легковое авто.

В результате операции удалось связать троих бойцов ВСУ и доставить их вместе с важными документами в штаб. Извлеченные из бумаг данные, а также показания взятых в плен бойцов позволили нанести удары по местам дислокации противника.