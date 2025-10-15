Как развивается ситуация в зоне СВО

Российские войска освободили населённый пункт Балаган в ДНР, сообщило Минобороны РФ. Продолжается продвижение и в восточных кварталах Димитрова, куда ранее зашли подразделения группировки войск «Центр». Как пишет Telegram-канал «Военная хроника», в Купянске положительный сценарий для ВСУ фактически исключён.

О неизбежной потере города заявила и депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. Между тем украинцы всё чаще бегут из рядов ВСУ. По данным офиса генпрокурора Украины, с января 2022 года по сентябрь 2025-го за самовольное оставление части и дезертирство было возбуждено почти 290 тыс. уголовных дел. На этом фоне в Верховной раде сообщили, что на Украине около 1,5 млн человек прячутся от ТЦК, отказываясь обновлять свои военно-учётные данные.

Подразделения российской группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Балаган в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

Также продолжается продвижение в восточных кварталах Димитрова (Мирноград) в ДНР, информируют в оборонном ведомстве. О заходе в город с этого направления МО сообщило накануне. Кроме того, 13 октября стало известно об освобождении населённых пунктов Боровская Андреевка в Харьковской области и Московское в ДНР.

Продолжаются удары и по тылам противника. Как отмечается в сводке Минобороны, оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией было нанесено поражение объектам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ. Также удары наносились по складам горюче-смазочных материалов, ракетно-артиллерийского вооружения и пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наёмников в 138 районах.

Всего за сутки ВСУ потеряли около 1560 боевиков, сообщили в МО.

«Будут брать в клещи»

Между тем, как отмечает Telegram-канал «Военная хроника» (ВХ), в Купянске для ВСУ положительный сценарий развития событий уже «фактически исключён, независимо от попыток деблокировать город внешними силами». Напомним, в начале октября начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов сообщал, что российские войска завершают разгром противника в южных кварталах города.

ВХ пишет, что попытки Киева отбить Купянск «выглядят всё менее вероятными», поскольку у главкома ВСУ Сырского, судя по всему, нет для этого ни резервов, ни уверенности, что операция имеет смысл.

«Купянск постепенно превращается в очередную зону забоя украинских подразделений, как до этого был Бахмут (Артёмовск). Украинское командование как будто осознало, что нет смысла тратить силы и быстрее будет списать территорию, концентрируя внимание на удержании Славянского и Сумского направлений», — сообщает «Военная хроника».

О неизбежности поражения ВСУ в Купянске ранее написала в своём Telegram-канале и депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

«Полный захват Купянска — вопрос времени. Точка невозврата пройдена», — утверждает она.

Нардеп убеждена, что российское командование «играет» генералами ВСУ, «предсказывая их поведение».

Эксперты ВХ также пишут, что ВС РФ не стали в лоб штурмовать Красный Лиман, к которому постепенно приближается фронт, а начали обходить его с севера. Канал предположил, что «населённик будут брать в клещи и основной точкой приложения усилий в ближайшее время станет Славянск».

Побег из ВСУ

На Украине тем временем продолжают фиксировать рост числа случаев дезертирства. Всего, по данным офиса генпрокурора, с января 2022 года по сентябрь 2025-го открыто почти 290 тыс. уголовных дел за незаконное оставление воинской части и дезертирство.

Из них 235 646 — за самовольное оставление части (СЗЧ) и 53 954 — за дезертирство. Для сравнения: с января 2022 по сентябрь 2024 года правоохранители зарегистрировали около 60 тыс. дел за самовольное оставление части, почти 30 тыс. — за дезертирство, пишет «Украинская правда».

1,5 млн в розыске

Нардеп Верховной рады Галина Янченко бьёт тревогу по поводу того, что около 1,5 млн украинцев призывного возраста не обновили учётные данные и по факту находятся в розыске ТЦК.

«Если их где-то остановит ТЦК — всё, привет, учебные центры. Даже если они хотят работать на оборонном предприятии, где можно получить бронирование, сначала нужно пройти ВВК (военно-врачебную комиссию. — RT)», — приводит её слова издание «СТРАНА.ua».

На этом фоне ТЦК Тернополя сообщил, что отлавливать мобилизованных теперь будут помогать боевые подразделения ВСУ. Кроме того, на Украине идут разговоры о необходимости снизить мобилизационный возраст до 23 лет.

Ранее украинское издание «Инсайдер» опубликовало размеры взяток, которые берут сотрудники ТЦК у своих жертв. Так, откупиться на месте на улице стоит €500. Если мужчину уже посадили в «бусик», то выйти из него стоит €1 тыс. Чтобы уйти из офиса ТЦК до оформления документов, придётся заплатить €10 тыс., а после оформления ценник вырастает уже до €15 тыс.

Отстрел наёмников

В зоне СВО продолжается ликвидация иностранных наёмников. По данным «Военной хроники», на днях было подтверждено уничтожение ещё двух граждан США — Максимилиана Арнетта и Алекса Ли Клингa. По официальным данным, на Украине погибли примерно 100—150 американцев, однако в реальности эта цифра может быть в 5—10 раз больше.

Кроме того, в профильных Telegram-каналах регулярно сообщается о ликвидации наёмников, в том числе из Германии, Румынии, Бразилии и Колумбии.

В распоряжении RT оказались документы наёмников ВСУ из США, Польши и Колумбии, которых ликвидировали в Харьковской области.