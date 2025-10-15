Воевавшую за ВСУ норвежскую наемницу нашли в Херсоне

Воевавшая за Вооруженные силы Украины (ВСУ) наемница из Норвегии Сандра находится в Херсоне. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, 29-летняя Эйра родила ребенка от боевика ВСУ с позывным «Джабари» в конце августа этого года, а в мае перевезла из Норвегии на Украину дочь от первого брака.

Как уточнили в Генпрокуратуре России, в феврале 2022 года Эйра приехала на Украину, где добровольно вступила в Интернациональный легион. После прохождения военной подготовки, девушка более трех лет активно участвовала в боях в Донецкой Народной Республике (ДНР) на стороне ВСУ, заработав на этом более 2 млн рублей.

Военный эксперт заявил о «расчленении» обороны ВСУ в районе Купянска

По данному факту прокуратура ДНР заочно утвердила против норвежки обвинение по уголовному делу по ч. 3 ст. 359 УК РФ (Участие наемника в вооруженном конфликте), ее объявили в международный розыск. Суд заочно отправил наемницу под стражу.

В Сумской области ранее ликвидировали высокопоставленного офицера эстонского спецназа Олева Руста. По словам источника, Руст отправился на линию боевого соприкосновения на Украине в 2023 году в рядах третьего полка ССО.