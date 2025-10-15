Пакистан нанес ответный удар по Афганистану после обстрела границы

Пакистанская армия нанесла удары по позициям террористов на территории Афганистана после нападения на пакистанские пограничные посты в провинции Хайбер-Пахтунхва. Об этом сообщил государственный телеканал PTV со ссылкой на вооруженные силы республики.

© Lenta.ru

По информации военных, вечером 14 октября боевики движения "Талибан" и группировки "Фитна аль-Хаваридж" открыли беспричинный огонь по пакистанским блокпостам в округе Куррам. В ходе ответной операции армии Пакистана были уничтожены один блокпост и танковая огневая позиция противника. Кроме того, в столкновениях был ликвидирован один из высокопоставленных командиров "Фитна аль-Хаваридж".

10 октября на афгано-пакистанской границе разгорелись ожесточенные бои вдоль всей линии Дюранда. Наиболее интенсивные стычки произошли в провинциях Кунар, Нангархар и Гельменд. По имеющимся сведениям, в ряде районов пакистанские войска оставили свои позиции и отступили. Конфликт вспыхнул после того, как власти Афганистана обвинили Пакистан в неоднократных вторжениях в воздушное пространство страны и авиаударах. Позднее Кабул заявил об успешном окончании "операции возмездия" против Исламабада.