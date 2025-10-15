В британском Минобороны заявили, что отправят военных инструкторов в Молдавию для обучения борьбе с дронами.

Информация об этом появилась на сайте Минобороны Соединённого Королевства.

«Также будет подтверждена предстоящая отправка британских военных экспертов по борьбе с беспилотниками в Молдавию, где они помогут обучить вооружённые силы Молдавии тактике борьбы с беспилотниками», — говорится в заявлении.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что нынешние власти Молдавии совершают серьёзную ошибку, когда ради выстраивания отношения с Европой делают из России антагониста.

Также, по его словам, руководство Молдавии отчаянно хватается за власть.