В Британии рассказали о планах НАТО сбивать российские истребители

Согласно информации, распространенной британским изданием Telegraph со ссылкой на свои источники, в Североатлантическом альянсе ведутся дискуссии о возможном изменении регламента. Предлагаемые нововведения теоретически могли бы упростить процедуру уничтожения российских боевых самолетов, оснащенных ракетным вооружением.

В публикации утверждается, что руководство оборонных ведомств стран-участниц блока рассматривает возможность классифицировать российские истребители, несущие ракеты класса «воздух-земля» и находящиеся вблизи воздушного пространства государств НАТО, в качестве законных целей для перехвата. Как поясняет источник издания, ключевыми критериями для оценки угрозы в данном случае будут считаться конкретный тип вооружения на борту самолета и его траектория полета.

Отмечается, что главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич выступил с непубличной инициативой по созданию комплексной системы противовоздушной и противоракетной обороны для альянса. По мнению источников газеты, такая система позволила бы нивелировать действие так называемых «национальных оговорок» — особых положений, которые могут ограничивать применение военной силы отдельными странами-членами и, таким образом, потенциально препятствовать быстрому ответу на угрозу.

Планы, связанные с этим вопросом, как сообщает Telegraph, должны быть вынесены на обсуждение министров обороны в рамках предстоящей встречи Североатлантического альянса в среду.

