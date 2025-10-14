Кто такой новый Герой России Мио, в одиночку справившийся с пятью бойцами ВСУ

В октябре 2025 года российский военнослужащий с позывным «Мио» был представлен к высшей государственной награде — званию Героя России. Его подвиг в ходе специальной военной операции на территории Запорожской области вызвал широкий общественный резонанс. В этом материале URA.RU мы собрали все известные на сегодняшний день данные о героическом поступке, личности «Мио» и деталях боя, который принес ему славу.

Подвиг бойца СВО

Военнослужащий Вооруженных сил России с позывным «Мио» отличился во время боев за населенный пункт Новогригоровка в Запорожской области. Как сообщают российские информационные ресурсы, в ходе освобождения этого стратегически важного населенного пункта «Мио» в одиночку вступил в бой с группой из пяти украинских военных.

По данным telegram-канала «Воин DV», на опубликованных кадрах видно, как решительно и хладнокровно действует российский штурмовик. Сначала он метнул гранату в окно здания, где укрывались двое бойцов ВСУ, ликвидировав их на месте. Затем, воспользовавшись замешательством противника, «Мио» открыл огонь из автомата по остальным трем украинским военным, когда те попытались покинуть укрытие.

Командир роты 60-й отдельной мотострелковой бригады с позывным «Тиктак» в интервью телеканалу «Звезда» особо отметил профессионализм и самообладание «Мио». По его словам, «таких людей немного», и выполнение задачи на столь высоком уровне требует не только храбрости, но и тактического мышления. «Гранату кинуть не сложно, сложнее понять, как поведет себя противник, и вовремя занять нужную позицию. Все сделал правильно — задача выполнена на пять с плюсом», — подчеркнул командир. После успешного завершения боя «Мио» был представлен к награждению золотой звездой Героя России. Официальная дата подачи документов на награду не уточняется, однако уже известно, что военнослужащий продолжает выполнять боевые задачи на передовой.

Настоящее имя солдата неизвестно

Несмотря на значительный общественный интерес, подробности о личности нового Героя России остаются засекреченными. Настоящее имя бойца не раскрывается ни в официальных сообщениях, ни в публикациях в telegram-каналах и СМИ. Известен только его позывной — «Мио». Соблюдение анонимности в подобных случаях объясняется требованиями безопасности. Российские военные источники традиционно не разглашают персональные данные участников спецопераций, чтобы обезопасить их самих и их семьи от возможных угроз. В настоящее время «Мио» продолжает службу и выполняет новые боевые задания. Офицеры и сослуживцы характеризуют его как профессионального и решительного бойца, способного принимать верные решения в самых сложных условиях.

Подробности о схватке

События, в результате которых «Мио» был представлен к званию Героя России, произошли в ходе штурма Новогригоровки. После освобождения соседнего населенного пункта Нововасилевское российские войска продолжили наступление и вошли в Новогригоровку, расположенную примерно в трех километрах. Штурмовые группы, по словам участников операции, заходили в поселок малыми подразделениями по два человека, занимая укрытия и постепенно продвигаясь вперед. Для маскировки от беспилотников и авиации использовались специальные маскировочные плащи и антидроновые одеяла. В ходе зачистки одного из зданий «Мио» столкнулся с группой из пяти украинских военных. Двоих он уничтожил гранатой, после чего укрылся в погребе неподалеку. Когда трое оставшихся бойцов ВСУ попытались скрыться, «Мио» открыл по ним огонь из засады, ликвидировав всю группу. По сообщениям, после этого его попытался атаковать шестой украинский солдат, но безуспешно. В ходе операции были захвачены трофеи: автоматический гранатомет, образцы стрелкового оружия, гранаты, документы и шевроны. Российские военные отмечают, что противник использовал тактику прикрытия мирными жителями, выставляя их у окон и подвалов. Кроме того, в рядах ВСУ были замечены иностранные наемники. Один из них пытался сдаться, но был уничтожен собственным FPV-дроном, что свидетельствует о сложной и напряженной обстановке на линии соприкосновения. Таким образом, история бойца с позывным «Мио» — это пример личного мужества и профессионализма, проявленных в экстремальных условиях современного боя. Несмотря на то, что его настоящее имя остается неизвестным, подвиг воина уже вошел в число ярких страниц новейшей военной истории России.