Трамп: США атаковали судно у берегов Венесуэлы

США снова атаковали судно, которое перевозило наркотики, у берегов Венесуэлы. Об этом заявил американский глава Дональд Трамп, передает РИА Новости.

По его словам, приказ о нанесении удара в зоне ответственности Южного командования ВС США у побережья Венесуэлы по судну, связанному с террористической организацией, которая занимается контрабандой наркотиков, был отдан утром 14 октября главой Минобороны Питом Хегсетом.

«Удар был нанесен в международных водах, в результате него были уничтожены шесть наркотеррористов, находившихся на борту», — сообщил Трамп.

Он отметил, что ни один американский военнослужащий во время операции не пострадал.

Напомним, что Вашингтон обвиняет власти Венесуэлы в недостаточной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США уже уничтожили в международных водах Карибского моря по меньшей мере четыре скоростных лодки с людьми, которых голословно обвиняли в перевозке наркотиков.