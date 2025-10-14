Трамп: США атаковали судно у берегов Венесуэлы
США снова атаковали судно, которое перевозило наркотики, у берегов Венесуэлы. Об этом заявил американский глава Дональд Трамп, передает РИА Новости.
По его словам, приказ о нанесении удара в зоне ответственности Южного командования ВС США у побережья Венесуэлы по судну, связанному с террористической организацией, которая занимается контрабандой наркотиков, был отдан утром 14 октября главой Минобороны Питом Хегсетом.
«Удар был нанесен в международных водах, в результате него были уничтожены шесть наркотеррористов, находившихся на борту», — сообщил Трамп.
Он отметил, что ни один американский военнослужащий во время операции не пострадал.
Напомним, что Вашингтон обвиняет власти Венесуэлы в недостаточной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США уже уничтожили в международных водах Карибского моря по меньшей мере четыре скоростных лодки с людьми, которых голословно обвиняли в перевозке наркотиков.