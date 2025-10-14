В ФРГ выпустили новую брошюру с советами для населения на случай войны

Федеральное ведомство Германии по защите населения и оказанию помощи при катастрофах выпустило обновленную брошюру с советами для населения при наступлении чрезвычайных ситуаций, в нее впервые включили памятки на случай войны. Об этом сообщает РИА Новости.

Нововведение в брошюре под названием «Подготовка к кризисам и катастрофам» объяснили тем, что «война уже не кажется такой невозможной, как еще несколько лет назад». Кроме того ее авторы утверждают, что об этом просили сами обеспокоенные граждане ФРГ.

В частности, авторы брошюры рекомендуют прятаться от взрывов и осколков в помещениях с наименьшим количеством окон и дверей, искать укрытия в школах, музеях, гаражах или станциях метро. Новым пунктом стали советы по распознаванию недостоверной информации в соцсетях и интернете.

Также в брошюре содержится контрольный список еды и воды на десять суток, газовых горелок, радиоприемников, карманных фонариков, батареек, пауэрбанков и аккумуляторов, списка важных телефонных номеров, аптечки и ее содержимого, сменной одежды. Кроме того гражданам ФРГ рекомендуют на случай сбоев с электричеством и отоплением запастись спальными мешками, узнавать информацию по радио и записать заранее адреса близлежащих полицейских участков и больниц.

Еще в буклет включены советы населению на случай кибератак, диверсий против критической инфраструктуры и попыток дезинформации.