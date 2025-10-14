В Харьковской области расширили зону принудительной эвакуации граждан

В Харьковской области расширили зону принудительной эвакуации гражданского населения из Купянского района. Она коснется 40 населенных пунктов, сообщил глава региональной администрации Олег Синегубов.

«Расширяем зону обязательной эвакуации... Вывозим семьи с детьми из Купянского района», — написал Синегубов в Telegram.

Принудительная эвакуация будет организована в 40 населенных пунктах Купянского района — в Великобурлукской, Ольхуватской и Шевченковской общинах.

В настоящее время российские войска уверенно продвигаются к Купянску. Им удалось перерезать пути снабжения ВСУ. Украинские военнослужащие отказываются выходить на позиции на этом участке фронта.