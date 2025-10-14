В НАТО решили смягчить правила применения оружия против России

В НАТО обсуждают смягчение правил применения военной техники против России. Об этом сообщает Sky TG24 со ссылкой на источники в альянсе.

Ранее верховный командующий НАТО, американский генерал Алексус Гринкевич призвал союзников предоставить «большую гибкость» в правилах применения техники. Данному заявлению предшествовало начало операции «Восточный часовой», направленной на защиту восточного фланга альянса после инцидента со сбитыми беспилотниками в воздушном пространстве Польши.

«Чем больше национальных ограничений на наши истребители, тем сложнее Верховному главнокомандующему оперативно реагировать», — ответил на вопрос о поправках в правила ведения боевых действий постпред США в НАТО Мэтью Уитакер.

Он добавил, что Вашингтон продолжит вести эти переговоры внутри альянса.

«Мы также понимаем, что, когда кто-то предоставляет, скажем, истребитель для патрулирования воздушного пространства и повышения бдительности, он хочет быть уверенным, что он будет использоваться разумно, а не для эскалации», — подчеркнул Уитакер.

Отмечается, что смягчение ограничений станет одной из тем встречи глав Минобороны стран НАТО, которая состоится 15 октября.