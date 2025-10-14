В России раскрыли "очень простой" способ освободить Харьков

Военный эксперт Виктор Литовкин предположил, что Вооруженные силы России будут брать под контроль Харьков без штурма, чтобы избежать жертв среди бойцов. Об этом пишет NEWS.ru.

Аналитик считает, что выбранная стратегия, которой РФ придерживается в течение СВО, позволяет с максимальной эффективностью и минимальными издержками решить поставленные задачи.

Собеседник издания отметил, что бой в городе – это самое трудное, так как страдают именно те, кто штурмует.

По мнению Литовкина, ВС РФ «очень просто» возьмут Харьков, окружив его и открыв одну дорогу, по которой смогут уходить ВСУ и все желающие.

Эксперт также допустил, что то же самое будет с Краматорском, Запорожьем и Павлоградом.

