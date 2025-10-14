Lockheed Martin представила беспилотную версию вертолета UH-60L

Компания Lockheed Martin показала на американской военной выставке AUSA 2025 беспилотную версию вертолета UH-60L. Об этом сообщает The Aviationist.

© Lockheed Martin

Вертолет получил названием S-70UAS U-Hawk. Кабина пилота в нем заменена на складные двери и трап, а пилотирование происходит через технологию автономной навигации с пульта управления. Отмечается, что такая технология тестировалась компанией Sikorsky (входит в состав Lockheed Martin) на протяжении десяти лет.

Как рассказали представители компании, отказ от кабины позволит вертолету перевозить больше грузов или вооружения. При этом выставочный образец был укомплектован наземным роботизированным комплексом HDT Hunter Wolf, который помещался на вертолет в качестве груза.

Летные испытания S-70UAS U-Hawk запланированы на первую половину 2026 года. На данный момент у вертолета еще нет покупателя или контракта.