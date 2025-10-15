Бойцы 60-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывными Шум и Клиника отличились уже во время своей первой боевой задачи, уничтожив опорный пункт противника и захватив пленного военнослужащего ВСУ.

© Российская Газета

Как сообщили корреспонденту RT сами братья, они всю жизнь шли бок о бок - вместе выросли, вместе пришли на фронт.

Их первое боевое задание состоялось в феврале 2025 года. Группа, в составе которой действовали Шум и Клиника, получила задачу занять укрепленный опорный пункт ВСУ в одной из лесопосадок на южнодонецком направлении.

Противник оказал ожесточенное сопротивление и отказался сдаваться в плен. Тогда бойцы приняли решение подорвать укрепление: они заложили гранату между бревен блиндажа, а в образовавшийся пролом закинули мешок со взрывчаткой.

Взрыв полностью уничтожил опорный пункт, и противник утратил возможность продолжать бой. После коротких переговоров один из украинских солдат согласился сдаться в плен. Однако уже во время отхода по братьям открыли огонь вражеские дроны и артиллерия. Шум получил ранение в плечо, но, несмотря на боль, сумел вывести пленного в расположение командования.

Этот эпизод показывает не только высокий боевой дух российских военнослужащих, но и эффективность слаженных действий небольших подразделений на передовой. Использование нестандартных решений в условиях плотной застройки и лесных укреплений остается одним из ключевых факторов успеха.