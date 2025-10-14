Колонну с советскими баллистическими ракетами Р-17 заметили в Афганистане

Очевидцы обнаружили в Афганистане советские баллистические ракеты комплексов «Эльбрус» и «Луна-М», которые перевозили на одной из трасс страны.

© Вечерняя Москва

Об этом во вторник, 14 октября, сообщил канал «Военный Осведомитель».

— Это ракеты поставленные Кабулу еще СССР в года ДРА (Демократической Республики Афганистан — прим. «ВМ»). Удивительно то, что они вообще сохранились, не отправлены на металлолом и все еще воспринимаются нынешними властями Афганистана как нечто такое, что может всерьез демонстрировать как силу. И не только в контексте нынешнего обострения с Пакистаном, — говорится в публикации.

В ней отметили, что во время парада, который прошел в 2022 году, талибы провезли на буксируемых платформах пусковые установки этих ракетных комплексов с ракетами или их макетами на них, передает Telegram-канал.

11 октября появилась информация о том, что на границе между Афганистаном и Пакистаном вдоль всей линии Дюранда начались тяжелые бои. В провинциях Кунар, Нангархар и Гельменд войска талибов наносили удары по пакистанским пограничным позициям сразу с нескольких направлений.

Ночью 12 октября министерство обороны Афганистана объявило об успешном завершении «операции возмездия» против Пакистана. По данным ведомства, она стала ответом на «неоднократные авиаудары» и нарушения воздушного пространства Афганистана со стороны Пакистана.