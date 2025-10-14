США 15 октября сделают крупное объявление по военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщил американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер, трансляция пресс-конференции доступна на официальном сайте Североатлантического альянса.

Чиновник также призвал южноевропейские страны активнее оказывать военную помощь украинский стороне, особенно в рамках программы альянса PURL, предполагающей закупку оружия евроейскими членами НАТО у США.

«Позвоните в Москву»: НАТО подсказали способ предотвратить войну

«Эта программа жизненно важна для того, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров, и я бы призвал тех, кто еще не принял участия, сделать это», — сказал он.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что ракеты Tomahawk не изменят ситуацию на поле боя, но нанесут тройной вред внешнеполитической обстановке.