Военные взяли власть в свои руки в одной стране

Военные в Мадагаскаре после импичмента, вынесенного президенту страны Андри Радзуэлине, взяли власть в свои руки. Об этом сообщает AFP.

Как уточняет агентство, о приходе к власти в стране заявило элитное воинское подразделение.

Отмечается, что Радзуэлина покинул страну еще до импичмента. По его словам, он пошел на этот шаг ради собственной безопасности. Сейчас информации о местонахождении мадагаскарского президента нет.

Ранее нижняя палата парламента Мадагаскара, Национальная ассамблея, проголосовала за отстранение от власти Радзуэлины. При этом сам президент сегодня, 14 октября, сообщил, что распустил нижнюю палату парламента.