Турция провела успешные испытания новой крылатой ракеты

Турецкая оборонная компания TÜBİTAK-SAGE провела успешные испытания новой крылатой ракеты SOM-J. Об этом сообщает SavunmaSanayiST.com.

Отмечается, что ракета успешно прошла испытания и поразила все надводные цели. Кроме того, в процессе она продемонстрировала сложные маневренные возможности, а также способность лететь очень близко к поверхности. Это позволит ракете избегать систем обороны и радиолокации.

«Были продемонстрированы <...> полет на очень близком расстоянии от поверхности, управляемость после стрельбы, полное поражение надводных целей», — сообщает издание.

Ранее компания Oshkosh Defense представила пусковые установки для ракет «Томагавк».