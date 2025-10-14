Единственный уцелевший украинский Т-84 снова заметили в США

В социальных сетях появилась фотография украинского танка Т-84 "Оплот", сфотографированного на американском испытательном полигоне Юма. В объектив попала версия с комплексом активной защиты "Дрозд", которая, по появлявшимся в Сети данным, давно уже не функционирует.

Ранее этот танк находился в исследовательском центре в Абердине, в феврале 2021 года он нашел новое пристанище. На площадке рядом с ним замерли также Т-55, Т-72 и БМП-2.

Таких танков у американцев было четыре, правда, во время отправки за океан в 2023 году они получили обозначение Т-80УД, хотя это были во многом обновленные версии. На них установили 1200-сильные двухтактные двигатели 6ТД-2Е, сварные башни, динамическую защиту "Нож". Три образца получили вышеупомянутые КАЗ "Дрозд", заимствованные с советских танков Т-55АД.

После многочисленных тестов, в том числе с применением различных образцов перспективного оружия, "выжил" только "восемьдесят четвертый". И, по всей видимости, он не стоит без дела, продолжая использоваться военными США.