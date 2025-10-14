«Берут в клещи»: обстановка в Купянске сегодня

Российская армия берет Купянск «в клещи», скоро город может быть полностью блокирован. Об этом заявил News.ru военный журналист, полковник в отставке Геннадий Алехин.

«Если на южном участке Купянска наше продвижение продолжится, то в ближайшем будущем можно ожидать полной блокировки города», — пояснил эксперт.

Он также отметил, что в самом Купянске продолжаются бои и ситуация постоянно меняется.

«Наши подразделения совершили маневр и переправились на противоположный берег реки Оскол в районе Сеньково. Одновременно были подавлены оборонительные линии противника, и враг оттеснен к Оскольскому водохранилищу. Фактически можно сказать, что началась зачистка левобережья реки Оскол», — констатировал Алехин.

2 октября в ходе XXII пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент Владимир Путин заявил о том, что «Западная» группировка ВС России почти забрала две трети Купянска и «центр уже в наших руках». Путин также добавил, что в настоящее время боевые действия идут уже в южной части города.

9 октября СМИ сообщили, что российские войска взяли под контроль территорию автовокзала в Купянске. При этом военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц отмечал, что в городе воюют «опытные и идеологически мотивированные» националисты, а также спецназ ГУР, но «из семи сотен около половины уже уничтожены».