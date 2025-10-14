Командир расчета тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» в одиночку ликвидировал до роты солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 14 октября, сообщили в бурятской газете «Вперед».

Старший сержант Иван Паньков получил контузию в ходе сражения. Несмотря на ранения, боец смог предотвратить потерю установки ТОС, а также вывести ее на боевую позицию.

Солдат произвел точный залп из «Солнцепека» — таким образом он поразил два долговременных огневых сооружения украинской армии, а также штабной пункт уровня роты и живую силу противника.

Командиры высоко оценили подвиг Панькова, после чего представили его к ордену Мужества, уточнили в Telegram-канале издания.

До этого военному специальной военной операции из Республики Татарстан с позывным «Бигфут» пришлось самостоятельно отрезать себе ногу из-за ранения, после чего ждать помощи в окопе пять дней.

